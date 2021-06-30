Türkiye U16 Kız Voleybol Milli Takımı 2'de 2 ile başladı!

Türkiye U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da düzenlenen U16 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 25-20, 25-13 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan millilerde Defne Başyolcu 11, Eslem 10, Safronova 9, Bianka İlayda ve Defne Devrim 8, Nisan 6 ve Ceyda 4 sayıyla oynadı.
Milliler, Balkan Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 20.00'de Karadağ ile karşılaşacak.
Türkiye U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da düzenlenen U16 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 25-20, 25-13 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.