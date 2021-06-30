Türkiye U16 Kız Voleybol Milli Takımı 2'de 2 ile başladı!

Türkiye U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da düzenlenen U16 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 25-20, 25-13 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.



İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan millilerde Defne Başyolcu 11, Eslem 10, Safronova 9, Bianka İlayda ve Defne Devrim 8, Nisan 6 ve Ceyda 4 sayıyla oynadı.



Milliler, Balkan Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 20.00'de Karadağ ile karşılaşacak.