Bronz sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. Yarı finalde ABD'ye mağlup olan Milliler, rakibi karşısında mücadeleye oldukça iyi başladı. Ebrar Karakurt'un hücumda etkili olduğu set, 25-19 ay-yıldızlıların lehine sonuçlandı. İkinci sette de durum farklı değildi. Rakibine oyun içinde üstünlük kuran Filenin Sultanları, son derece rahat geçen setten 25-16'lık zaferle ayrıldı. Setlerde durum böylece 2-0'a geldi.

EBRAR ŞOV YAPTI

Üçüncü setin başlangıcında Japonya etkili olurken; ay-yıldızlılar, teknik moladan sonra oyun üstünlüğünü eline aldı. Maç boyunca harikalar yaratan Ebrar Karakurt önderliğinde hareket eden ay-yıldızlılar, kaptan Eda'nın blok sayısıyla seti 25-17 maçı da 3-0 kazandı. Filenin Sultanları böylece 17 karşılaşmaya çıktığı Milletler Ligi'nde 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Millilerde 29 sayıyla oynayan Ebrar Karakurt, mücadelenin en değerli oyuncusu oldu.