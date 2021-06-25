Kanada’nın tercihi Türkiye

Efeler Ligi temsilcisi Arkas Spor'un antrenörü Glenn Hoag'un çalıştırdığı Kanada Erkek Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları'ndan önce 12 Temmuz Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.
Efeler Ligi temsilcisi Arkas Spor'un antrenörü Glenn Hoag'un çalıştırdığı Kanada Erkek Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları'ndan önce 12 Temmuz Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek. İtalya'daki Voleybol Erkekler Uluslar Ligi maçlarını tamamlayan Kanada'nın, koronavirüs salgını döneminde Kanada'ya dönmeyip, bu süreçte Türkiye'yi tercih ettiği öğrenildi.