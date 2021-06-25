Avrupa'nın en iyisi

Zaferleriyle göğsümüzü kabartan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak 2019'daki Avrupa Şampiyonası'nda 2'ncilik kazanan Filenin Sultanları, bu kez FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Avrupa'yı temsil eden tek takım olacak. Elemelerde çıktığı 15 karşılaşmanın 11'ini kazanan ay-yıldızlılar, bitime 1 hafta kala Dörtlü Final'i garantilemişti. İtalya'nın Rimini şehrindeki organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra ABD, Brezilya ve Japonya mücadele edecek.

GÜMÜŞ ALMIŞTIK

2018 yılında World Grand Prix'in yerini alan Milletler Ligi'nde daha önce 8 kez mücadele eden ay-yıldızlılar, en büyük başarısını 2018'deki gümüş madalya ile yakaladı. 2018'deki turnuvayı ABD şampiyon olarak tamamlamıştı. Tokyo 2020 Olimpiyatları'na da gitme hakkı kazanan Sultanlar için, İtalya'daki organizasyon önemli bir test olacak. Milliler daha önce de 2012'deki Olimpiyatlar'da mücadele etmiş ve 9. olmuştu. 2016'da ise olimpiyat vizesi alma başarısı gösteremedik.