Haberler Voleybol Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu

Son dakika spor haberi: 'ya 3-1 mağlup oldu

Son dakika spor haberleri... , elemelerindeki son maçında 'ya 3-1 yenildi. Daha önce dörtlü finallere kalmayı garantileyen , yarı finalde ile karşı karşıya gelecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:03
Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu

, FIVB elemelerindeki 15. ve son maçında 'ya 3-1 yenildi.

Ligde 'yi 3-1 yenerek dörtlü finale kalmayı garantileyen , 'nın şehrindeki organizasyonda Brezilya'ya 18-25, 16-25, 27-25, 15-25 set sonuçlarıyla kaybetti.

Dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste üçüncü kez yer alacak , , Brezilya, ve 'ya karşı finallerde Avrupa kıtasını temsil edecek.

Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak.

Elemeleri 4. sırada tamamlayan milli takım yarı finalde lider ABD ile ikinci Brezilya ise Japonya ile karşı karşıya gelecek.

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