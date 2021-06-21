Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi elemelerindeki 15. ve son maçında Brezilya'ya 3-1 yenildi.

Ligde Güney Kore'yi 3-1 yenerek dörtlü finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, İtalya'nın Rimini şehrindeki organizasyonda Brezilya'ya 18-25, 16-25, 27-25, 15-25 set sonuçlarıyla kaybetti.

Dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste üçüncü kez yer alacak Türkiye, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı finallerde Avrupa kıtasını temsil edecek.

Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak.

Elemeleri 4. sırada tamamlayan milli takım yarı finalde lider ABD ile ikinci Brezilya ise Japonya ile karşı karşıya gelecek.