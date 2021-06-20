Efeler finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final ilk maçında Estonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. 139 dakika oynanan mücadelede İlk iki seti 20-25 ve 13-25'lik skorlarla geride bitiren Filenin Efeleri, 2. ve 3. seti 25-23'lük skorlarla kazanıp durumu 2-2 yaptı. Türkiye, Tie Break setini de 15-13 kazanıp maçı aldı. CEV Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kazanan milli takım, Belçika'yı 3-0 mağlup eden Ukrayna ile bugün final maçına çıkacak. Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.