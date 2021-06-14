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Filenin Sultanları ABD'ye yenildi!

, 'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibine 3-1'lik setlerle yenildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 00:58
Filenin Sultanları ABD'ye yenildi!

, 'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD'ye 3-1 yenildi.

ABD, 12. maçından da galibiyetle ayrılarak bitime 3 karşılaşma kala Dörtlü Final'e kalmayı garantiledi. Milli takım ise turnuvadaki 3. yenilgisini yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip 13. maçında 18 Haziran Cuma günü Hollanda'yla karşılaşacak.

ABD: 3 - Türkiye: 1

Salon: Rimini

Hakemler: (Fransa), (Mısır)

ABD: , Drews, Thompson, Bartsch-Hackley, Hill, Washington (Wong-Orantes, Hancock, Poulter, Akinradewo

Türkiye: , Hande Baladin, Meliha İsmailoğlu, Ebrar Karakurt, Eda Erdem, Zehra Güneş (Şebnem Simge Aköz, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan, Kübra Çalışkan, Meryem Boz)

Setler: 25-21, 23-25, 25-15, 25-13

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