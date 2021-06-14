Filenin Sultanı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 11'inci maçında Belçika'yla karşılaştı. Rimini Fuar Merkezi'ndeki mücadeleye iyi başlayan Sultanlar, ilk seti 25-20'lik üstünlükle geçti. Rakibi karşısında hücumda etkili bir performans ortaya koyan Filenin Sultanları, ikinci setten de 25-19'lik üstünlükle ayrıldı. Belçika'ya şans tanımayan Milliler, son seti de 25-19 aldı. Mücadeleyi de 3-0 kazanmasını bildi.

9'UNCU ZAFER

Son olarak Japonya'ya mağlup olan ay-yıldızlılar, bu sonuçla ligdeki 9'uncu galibiyetini elde etti. A Milli Takım'da karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayı üreten Hande Baladın oldu. Ona Ebrar 16, Eda 9, Meliha 8, Zehra 6, Cansu 3 ve Meryem 1 sayıyla eşlik etti. Türkiye, Milletler Ligi'ndeki 12. maçında bugün saat 22.00'de Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.

DAHA İYİ OLMALI

Belçika karşısında 16 sayıyla oynayan Ebrar Karakurt da takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti. Milli voleybolcu, "Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraftık. Performansımızı bir üst seviyeye çıkarırsak ABD'yi de yenebiliriz" diye konuştu.

HANDE: HARİKA BİR OYUN

Maçın en skorer ismi olan Hande Baladın, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. 17 sayı kaydeden Hande, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Japonya karşısındaki yenilgiyi unutturduk. Artık sıra ABD maçında. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kazanırsanm Olimpiyat öncesi iddiamızı gösteririz" ifadelerini kullandı.

GUIDETTI: TEBRİK EDİYORUM

A Milli Kadın Voleybol Takımının başanterönü Guidetti, "Geçen maç şok bir yenilgi almştık. Bugün iyi bir oyun ortaya koyarak galibiyetle ayrılmayı başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. ABD karşısında da iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz. Olimpiyatlar öncesinde form seviyemizi biraz daha arttırmamız gerekli" dedi.