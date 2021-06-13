Sultanlar'a Japonya şoku

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki onuncu maçında Japonya ile karşılaştı. Rimini'deki mücadeleye iyi başlayan Japonya ilk setten 25-17'lik üstünlükle ayrıldı. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren Japonya, bu seti de 25-20 kazandı. Ay-yıldızlılar, 3. Sette biraz kendini buldu. 25-17 kazanarak setleri 2-1'e getirmeyi başardı. Son setten de 25-19'luk üstünlükle ayrılan Japonya, maçı da 3-1 kazandı.



RAKIP BELÇİKA

Daha önce Dominik Cumhuriyeti'ne mağlup olan Filenin Sultanları, bu sonuçla organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı. Millilerde, 9 isim skora katkı sağlarken; karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayı üreten Hande Baladın oldu. Ona Eda ile Zehra 13, Meryem 9, Meliha ve Tuğba 3, Ebrar ve Cansu 2, Şeyma 1 sayıyla eşlik etti. Türkiye, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi'nde bugün 11.00'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.



