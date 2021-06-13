Filenin Sultanları Belçika'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

Milli takım ligdeki 12. maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

11. maçında 9'uncu galibiyetine imza atan Millilerde en skorer isim 17 sayı üreten Hande Baladın olurken; ona Ebrar 16, Eda 9, Meliha 8, Zehra 6, Cansu 3 ve Meryem 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye: 3 - Belçika: 0

Salon: Rimini

Hakemler: Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan), Cespedes Lassi Denny Francisco (Dominik Cumhuriyeti)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Buse Ünal, Meryem Boz)

Belçika: Herbots, Van Avermaet, Guilliams, Van Gestel, Janssens, Van de Vyver (Rampelberg, Lemmens, Van Sas, Gilson, Sobolska, Stragier)

Setler: 25-20, 25-17, 25-19

Süre: 84 dakika (27, 28, 29)