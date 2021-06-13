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Filenin Sultanları Belçika'yı 3-0 mağlup etti

Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları Belçika ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar 25-20, 25-17, 25-19'luk setlerle rakibini 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 12:59 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 13:17
Filenin Sultanları Belçika'yı 3-0 mağlup etti

, 'da düzenlenen 'ndeki 11. maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

Milli takım ligdeki 12. maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

11. maçında 9'uncu galibiyetine imza atan Millilerde en skorer isim 17 sayı üreten olurken; ona Ebrar 16, Eda 9, Meliha 8, Zehra 6, Cansu 3 ve Meryem 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye: 3 - Belçika: 0
Salon:
Hakemler: (Yunanistan), (Dominik Cumhuriyeti)
Türkiye: , , , Hande Baladin, , (, , )
Belçika: Herbots, Van Avermaet, Guilliams, Van Gestel, Janssens, Van de Vyver (Rampelberg, Lemmens, Van Sas, Gilson, Sobolska, Stragier)
Setler: 25-20, 25-17, 25-19
Süre: 84 dakika (27, 28, 29)

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