Haberler Voleybol Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Kanada'yı geriden gelerek mağlup etti

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Kanada'yı geriden gelerek mağlup etti

, 'ndeki dördüncü maçında Kanada karşısında 2-1 geriye düştüğü müsabakada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Türkiye, Milletler Ligi'ndeki beşinci maçında yarın TSİ 11.00'de Almanya ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:06 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:18
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Kanada'yı geriden gelerek mağlup etti

, 'ndeki dördüncü maçında Kanada karşısında 2-1 geriye düştüğü müsabakada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Milletler Ligi'nin ikinci haftasına da galibiyetle başlayan millilerimizde 21 sayıyla en skorer isim olurken; onu 16, Tuğba 12, 11, 8, 4, , Aslı, Naz ile 3'er ve Yasemin 1 sayıyla takip etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki beşinci maçında yarın TSİ 11.00'de Almanya ile karşılaşacak.

SALON: Rimini
HAKEMLER: (Mısır), - (Güney Kore)
KANADA: , , Joseph, Howe, Maglio, King, Bujan (L), (Mitrovic, Gray)
TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Kübra, Meryem, Tuğba, Eda, (L) (Hande, Naz, Şeyma, Ebrar, Yasemin, Aslı)
SETLER: 23-25, 25-19, 25-22, 23-25, 12-15
SÜRE: 2 saat 30 dakika

SON DAKİKA