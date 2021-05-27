Haberler Voleybol Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Yacine Louati'yi transfer etti

'yi transfer etti

, Fransız smaçör 'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosunu Fransız smaçör Yacine Louati ile güçlendirdi. Yacine Louati'ye Sarı Lacivertli ailemize yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 19:23
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Yacine Louati'yi transfer etti

'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosunu Fransız smaçör Yacine Louati ile güçlendirdi. Yacine Louati'ye Sarı Lacivertli ailemize yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

1992 doğumlu Fransız milli oyuncu geçtiğimiz sezon takımı ile şampiyonluğu yaşamıştı.

Louati ayrıca ile 'nde ile şampiyonluk elde etmişti.


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