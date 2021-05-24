Haberler Voleybol Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde sahne alıyor

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde sahne alıyor

, 2021 yılındaki ilk sınavını (FIVB) tarafından düzenlenen ’nde verecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:39
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde sahne alıyor

, 2021 yılındaki ilk sınavını (FIVB) tarafından düzenlenen 'nde verecek.

Organizasyon, dünya genelinde devam eden korona virüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle 'nın ev sahipliğinde 'de düzenlenecek. 25 Mayıs-25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Milliler; Amerika Birleşik Devletleri, , , , , Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, , İtalya, Japonya, , Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek.

FIVB 'nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. , 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde oynanacak.

, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılamamıştı.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etti.

Ay-yıldızlıların turnuvadaki maç programı şöyle:

25 Mayıs Salı
13.00 Türkiye - Sırbistan

26 Mayıs Çarşamba
20.00 Türkiye - İtalya

27 Mayıs Perşembe
19.00 Polonya - Türkiye

31 Mayıs Pazartesi
17.00 Kanada - Türkiye

1 Haziran Salı
11.00 Türkiye - Almanya

2 Haziran Çarşamba
17.00 Çin - Türkiye

6 Haziran Pazar
14.00 Türkiye - Tayland

7 Haziran Pazartesi
13.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

8 Haziran Salı
13.00 Türkiye - Rusya

12 Haziran Cumartesi
14.00 Japonya - Türkiye

13 Haziran Pazar
11.00 Türkiye - Belçika

14 Haziran Pazartesi
22.00 ABD - Türkiye

18 Haziran Cuma
22.00 Türkiye - Hollanda

19 Haziran Cumartesi
19.00 Güney Kore - Türkiye

20 Haziran Pazar
22.00 Brezilya - Türkiye

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