Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde verecek.
Organizasyon, dünya genelinde devam eden korona virüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle İtalya'nın ev sahipliğinde Rimini'de düzenlenecek. 25 Mayıs-25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Milliler; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek.
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde oynanacak.
FIVB Voleybol Milletler Ligi, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılamamıştı.
2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etti.
Ay-yıldızlıların turnuvadaki maç programı şöyle:
25 Mayıs Salı
13.00 Türkiye - Sırbistan
26 Mayıs Çarşamba
20.00 Türkiye - İtalya
27 Mayıs Perşembe
19.00 Polonya - Türkiye
31 Mayıs Pazartesi
17.00 Kanada - Türkiye
1 Haziran Salı
11.00 Türkiye - Almanya
2 Haziran Çarşamba
17.00 Çin - Türkiye
6 Haziran Pazar
14.00 Türkiye - Tayland
7 Haziran Pazartesi
13.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti
8 Haziran Salı
13.00 Türkiye - Rusya
12 Haziran Cumartesi
14.00 Japonya - Türkiye
13 Haziran Pazar
11.00 Türkiye - Belçika
14 Haziran Pazartesi
22.00 ABD - Türkiye
18 Haziran Cuma
22.00 Türkiye - Hollanda
19 Haziran Cumartesi
19.00 Güney Kore - Türkiye
20 Haziran Pazar
22.00 Brezilya - Türkiye