Haberler Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın EuroVolley’deki D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu

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Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 21:48 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 22:06
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın EuroVolley’deki D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu
Türkiye , 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda , , , ve ile tur mücadelesi verecek.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası grupları için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kura çekimi yapıldı. Kurayla 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvadaki gruplar belli oldu. Kurada, A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile rakip oldu. Ay-yıldızlıların grubundaki maçlar, Romanya'nın Kaloşvar şehrinde oynanacak.

TURNUVADAKİ GRUPLAR

32'nci Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki gruplar şöyle:

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Rusya, Belçika, Fransa, Bosna Hersek

B Grubu: Bulgaristan, Polonya, Almanya, İspanya, Çekya, Yunanistan

C Grubu: Hırvatistan, İtalya, Belarus, Slovakya, Macaristan, İsviçre

D Grubu: Romanya, Türkiye, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya, İsveç
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