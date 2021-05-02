Haberler Voleybol Son dakika spor haberi: Filenin Sultanları Milletler Ligi için toplanıyor!

Son dakika spor haberi: Filenin Sultanları Milletler Ligi için toplanıyor!

Son dakika spor haberleri... , 'da düzenlenecek 'nin hazırlıklarına yarın 'da başlayacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 10:41
Son dakika spor haberi: Filenin Sultanları Milletler Ligi için toplanıyor!

, 'nin hazırlıklarına yarın başlayacak. Başantrenör yönetimindeki milliler, 25 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde 'nın kentinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarını 'da gerçekleştirecek.

Ay-yıldızlılar, ligde ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile karşılaşacak. Seneyi yoğun bir tempoda noktalayacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ardından Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

GENİŞ KADRO

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosu için iki ayrı oyuncu grubu açıklandı. Buna göre 1. grupta bulunan voleybolcular turnuvalara katılırken 2. gruptaki sporcular antrenmanlara İstanbul'da devam edip ihtiyaç olması durumunda milli takıma davet edilecek.

Milli takım aday kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

1. grup kadro:

Pasörler: (), Cansu Özbay (), Buse Ünal ()

Pasör çaprazları: Meryem Boz (), Ebrar Karakurt (Igor Gorgonzola), Tutku Burcu Yüzgenç ()

Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Saliha Şahin (), Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan ()

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş, Kübra Akman (VakıfBank), Aslı Kalaç (Türk Hava Yolları), Yasemin Güveli (Eczacıbaşı VitrA)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (VakıfBank)

2. grup kadro:

Pasörler: Elif Şahin (Eczacıbaşı VitrA), Buket Gülübay (Sistem9 Yeşilyurt)

Pasör çaprazları: Yağmur Karaoğlu (), Pelin Eroktay (Eczacıbaşı VitrA)

Smaçörler: İlkin Aydın (Galatasaray HDI Sigorta), Derya Cebecioğlu (Sistem9 Yeşilyurt), İpar Özay Kurt (Fenerbahçe Opet), Ezgi Akyaldız (Karayolları), Yaprak Erkek (İlbank)

Orta oyuncular: Ayçin Akyol (Karayolları), Yasemin Yıldırım (Nilüfer Belediyespor), Büşra Şahin (Türk Hava Yolları), Beliz Başkır (Fenerbahçe Opet)

Liberolar: Dilek Kınık (Kuzeyboru), Eylül Akarçeşme (Aydın Büyükşehir Belediyespor), Gülce Güçtekin (Fenerbahçe Opet)

LİG FORMATI

Takımlar, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 15'er maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etmişti.

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