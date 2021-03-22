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Voleybolda 4 Türk takımı Avrupa sahnesinde!

Voleybol Avrupa kupalarında , Sistem9 Yeşilyurt ve final, ise yarı final mücadelesinde rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:56
Voleybolda 4 Türk takımı Avrupa sahnesinde!

Voleybol Takımı, finalinin rövanşında yarın 'nın Saugella ekibini konuk edecek. 'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İtalya'da oynanan maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olabilmesi için öncelikle rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması ardından altın seti kazanması gerekiyor.

SİSTEM9 YEŞİLYURT'A ŞAMPİYONLUK İÇİN İKİ SET YETİYOR

ilk maçında deplasmanda Romanya'nın takımını 3-0 yenen Sistem9 Yeşilyurt, rakibini 24 Mart Çarşamba günü 'da konuk edecek.

Sistem9 Yeşilyurt'a kupayı kazanabilmesi için Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak maçta iki set dahi alması yeterli olacak.

ZİRAAT BANKKART DA ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

ilk maçında İtalya'da takımına 3-2 mağlup olan da 24 Mart Çarşamba günü şampiyonluk için sahaya çıkacak. 'nda yapılacak final maçının rövanşı saat 18.00'de başlayacak.

Ziraat Bankkart'ın kupayı kazanabilmesi için rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması gerekecek. Ziraat Bankkart'ın 3-2 galip gelmesi halinde ise karşılaşma altın sete taşınacak.

VAKIFBANK İTALYA DEPLASMANINDA
'nde mücadele eden , yarı final rövanş maçında Unet e-work Busto Arsizio takımıyla 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de İtalya'da karşılaşacak.

İlk maçı 3-2 kaybeden VakıfBank'ın turu geçebilmesi için sahadan 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması gerekiyor. VakıfBank'ın 3-2'lik üstünlüğünde ise maçın hemen ardından altın set oynanacak.

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