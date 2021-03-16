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Son dakika spor haberi: Halkbanklı voleybolcu : Türkiye Kupası'nı kazanmak için kenetlendik

Son dakika spor haberi... Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncularından , üç kupa hedefi ile başladıkları sezonu Türkiye Kupası ile taçlandırmak istediklerini ifade etti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 14:27
Son dakika spor haberi: Halkbanklı voleybolcu Volkan Döne: Türkiye Kupası'nı kazanmak için kenetlendik

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu , ağustos ayından beri hedefleri için çalıştıklarını belirterek, "Lig, Challenge Kupası ve Türkiye Kupası'nda iddialıydık. Şanssız yenilgiler bizi şampiyonluk hedefinden uzaklaştırdı. Elbette moral olarak olumsuz etkilendik. Ancak biz takımıyız. Bizde hedefler bitmez. Şu anda Türkiye Kupası'nı kazanmak için kenetlendik." değerlendirmesinde bulundu.

Kupayı kazanmak için ellerinde geleni yapacaklarını anlatan tecrübeli voleybolcu, "Mental, fiziksel ve teknik olarak maksimum çalışıyoruz. Kupayı kazanmak için varımızı yoğumuzu sahaya koyacağız. Başaracağımıza da inanıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte bu sezonu kupayla taçlandırmak arzusundayız." şeklinde görüş belirtti.

Formasını giydiği Halkbank'ın voleybolda bir marka olduğuna anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Şampiyonluklar yaşayan, hedefleri her zaman zirve olan herkesin oynamak istediği bir kulüpteyim. Ben de takımımın bu hedeflerine ulaşmasında katkı yapabilmek için buradayım. Tecrübemi, performansımı bunun için sergiliyorum."

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