Haberler Voleybol Fenerbahçe Opet oyuncusu Naz Aydemir Akyol 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi

oyuncusu 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi

Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu , () tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi. Sarı-lacivertlilerde daha önce de kaptan , en iyi 100 oyuncu listesine seçilmişti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 15:04
Fenerbahçe Opet oyuncusu Naz Aydemir Akyol 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi

Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu , () tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi.

FIVB'nin internet sitesinden "Sporcu bir aileyi gururlandırmak" başlığıyla yapılan ve Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde de yer alan paylaşımda Naz Aydemir Akyol'un başarılarına yer verildi.

Milli oyuncunun ailesi gibi voleybolda başarılar elde ettiği ve sarı-lacivertli formayla şampiyonluğu ile şampiyonluğu kazandığı belirtildi.

Akyol'un, 2012'de tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılan kadrosunda yer alması ve 'nda mücadele edecek olmasından bahsedildi.

Fenerbahçe Opet'in bir diğer milli oyuncusu 'ın da daha önce 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildiği duyurulmuştu.



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