Filede derbi fener’in

Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 23:40Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 3-0'lık sonuçla yendi. Karşılaşmaya etkili başlayan Sarı Kanarya, 25-18'lik sonuçla 1-0 öne geçti. İkinci set başa baş geçti. Uzayan seti sarı-lacivertliler 28-26 kazandı. İkinci seti kaybetmenin moral bozukluğunu yaşayan Galatasaray son sette de etkili olamadı. Fenerbahçe 25-17 kazanarak set vermeden maçı aldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligdeki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-lacivertiler ise üst üste 10. galibiyetini elde etti.