Fenerbahçe Opet 3-1 Eczacıbaşı VitrA | MAÇ SONUCU (Voleybol Sultanlar Ligi)

Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan, Eczacıbaşı VitrA, rakibine 3-1 kaybetti. Karşılaşmaya iyi başlayan ekip Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ilk seti 25-13 kazandı. İkinci sete de kontrollü başlayan sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-8 önde girdi ve seti 25-17 bitirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette, kaptan Tijana Boskovic'in hücumları ile kontrolü ele geçiren turuncu-beyazlılar, Beyza Arıcı'nın kritik yerlerdeki bloklarıyla seti 25-21 aldı. Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncular bu sette toplam 5 blok sayısı ile oynadı.

Yasemin'in servisleriyle başlayan dördüncü sette Eczacıbaşı VitrA, genç smaçör Saliha'nın etkili ataklarıyla teknik molaya 12-9 önde girdi. Fakat teknik molanın ardından farkı kapatan ev sahibi maçı 3-1 sonlandırdı.

Eczacıbaşı VitrA, 20 Ocak Çarşamba günü 19. hafta erteleme maçında Sarıyer Belediyespor'u konuk edecek.