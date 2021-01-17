Haberler Voleybol Fenerbahçe Opet 3-1 Eczacıbaşı VitrA | MAÇ SONUCU (Voleybol Sultanlar Ligi)

Opet 3-1 | MAÇ SONUCU ()

Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında 'yı ağırlayan Opet, rakibini 25-13, 25-17, 21-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 19:37
Fenerbahçe Opet 3-1 Eczacıbaşı VitrA | MAÇ SONUCU (Voleybol Sultanlar Ligi)

Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında deplasmanda ile karşılaşan, , rakibine 3-1 kaybetti. Karşılaşmaya iyi başlayan ekip Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ilk seti 25-13 kazandı. İkinci sete de kontrollü başlayan sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-8 önde girdi ve seti 25-17 bitirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette, kaptan 'in hücumları ile kontrolü ele geçiren turuncu-beyazlılar, 'nın kritik yerlerdeki bloklarıyla seti 25-21 aldı. Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncular bu sette toplam 5 blok sayısı ile oynadı.

'in servisleriyle başlayan dördüncü sette Eczacıbaşı VitrA, genç smaçör 'nın etkili ataklarıyla teknik molaya 12-9 önde girdi. Fakat teknik molanın ardından farkı kapatan ev sahibi maçı 3-1 sonlandırdı.

Eczacıbaşı VitrA, 20 Ocak Çarşamba günü 19. hafta erteleme maçında 'u konuk edecek.

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