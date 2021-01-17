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"Finallere grup birincisi olarak gitmek önemli"

oyuncusu , 'na grup birincisi olarak gitmenin önemli olduğunu söyledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 09:09
Doğukan Ulu "Finallere grup birincisi olarak gitmek önemli"

Elemeleri grup lideri olarak tamamlayan , 'ne gitmeye hak kazandı. oyuncularından da finalleri ile ilgili düşüncelerini aktardı. Takımı tebrik ettiğini söyleyen Ulu, "Grubu lider olarak tamamlayarak Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde ettik. Onun dışında turnuvada üst üste maçlar oynadık, takımımız yoruldu. Karşılaşmaların yapıldığı salon çok soğuktu, bazı sakatlıklar da yaşandı ama buna rağmen gruptan çıkmayı başardık. Gruptan müsabakasını da kazanıp çıkmak daha güzel olabilirdi. Yine de finallere grup birincisi olarak gitmek önemli. Takımımızı tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.

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