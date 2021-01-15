Efeler sahne alıyor

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne 2’de 2 yaparak başlayan Filenin Efeleri, bugün saat 20.00’de Bosna Hersek’le karşı karşıya gelecek.
Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 00:02Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında bugün Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynayacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT SPOR 2'den naklen yayımlanacak. Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan ve lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Bosna Hersek'i 3-0, ikinci karşılaşmasında da Kuzey Makedonya'yı 3-1 yenmişti. İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayanlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.
Ay-yıldızlılar, ilk iki maçında Bosna Hersek (3-0) ve Kuzey Makedonya'yı (3-1) yendi.