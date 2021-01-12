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A Milli Erkek Voleybol Takımımız Bosna Hersek'e set vermedi!

, 'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 15-25, 17-25, 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 21:59
A Milli Erkek Voleybol Takımımız Bosna Hersek'e set vermedi!

, 'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti.

Milli takımda Burutay Subaşı 19 sayılık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ay-yıldızlılarda 13, 12, 5, ve ise 4'er sayı kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci setinde oyuna dahil olan , ilk kez forması giydi.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci müsabakasını yarın ev sahibi ile yapacak. TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

SALON:

HAKEMLER: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

BOSNA HERSEK: Ivic, Bezdrop, Popovic, Osmanovic, Makas, Colo (Daminkovic, Mitrinovic, Fazlic, Zenovic, Mehmedovic, Merdanovic, Hadzic)

TÜRKİYE: Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert, Volkan Döne, Arda Bostan, Doğukan Ulu)

SETLER: 15-25, 17-25, 18-25

SÜRE: 19, 21, 21 (61 dakika)


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