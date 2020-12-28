Eczacı fırtınası

Sultanlar Ligi 17. hafta erteleme maçında Beşiktaş’ı 25-14, 25-14 ve 25-22’lik setlerle mağlup eden Eczacıbaşı, üst üste 6, toplamda ise 17. galibiyetini aldı
Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 23:24Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı Vitra ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Salonu'ndaki mücadeleden zaferle ayrılan 3-0'la turuncu- beyazlı ekip oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı, hücumda etkili olduğu ilk sette 25-14'lük üstünlük sağlayarak mücadelede 1-0 öne geçti.
SON SETTE ÇEKİŞME
İkinci sette de durum pek farklı değildi. Rakibini iyi bir savunmayla durduran turuncu-beyazlılar, hücumda da istediği oyunu ortaya koyunca 25-14'le durumu 2-0 yaptı. Son seti de 25-22 alan turuncu- beyazlılar, üst üste 6, toplamda 17. galibiyetini yaşamış oldu