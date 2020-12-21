Haberler Voleybol İspanya'da rahatsızlanan Nedim Özbey Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getiriliyor

'da rahatsızlanan Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 'ye getiriliyor

'da rahatsızlanan A ve HDI Voleybol Takımı Başantrenörü , 'ın talimatıyla ambulans uçakla 'ye getirilecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:54 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:55
İspanya'da rahatsızlanan Nedim Özbey Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getiriliyor

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri 'nın kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan HDI Başantrenörü , Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla hazırlanan ait ambulans uçakla 'ye getirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ambulans uçağın, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket etmesi ve 02.00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Aynı zamanda A 'nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey, 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. , Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.

Başantrenör Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

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