A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz'le mücadele edecek.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi'nde, gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final grubuna ev sahipliği yapacak Belçika, Dörtlü Final oynayacak.

Gruptaki ilk etap maçları 28-30 Mayıs 2021'de Belarus'ta, ikinci etap ise 4-6 Haziran 2021'de Portekiz'de yapılacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.