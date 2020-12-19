Haberler Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A 'nın 'ndeki rakipleri belli oldu

2021 'nde mücadele edecek A 'nın rakipleri belirlendi.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda, milli takım C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz'le mücadele edecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:33
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

2021 'nde mücadele edecek A C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz'le mücadele edecek.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi'nde, gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final grubuna ev sahipliği yapacak , Dörtlü Final oynayacak.

Gruptaki ilk etap maçları 28-30 Mayıs 2021'de Belarus'ta, ikinci etap ise 4-6 Haziran 2021'de Portekiz'de yapılacak.

CEV Avrupa Altın Ligi 'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB 'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.

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