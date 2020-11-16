Aslan Aydın’a geçit vermedi

Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 20:49Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Misli.comSultanlar Ligi 16. haftasında GalatasarayHDISigorta, evinde Aydın BŞB'yi 3-1 mağlup etti. İlk seti 19-25 kaybeden sarı-kırmızılılar, ikinci sette 25- 23'le durumu eşitledi: 1-1. Ardından oyuna ağırlığını koyan Galatasaray, 25-21'lik üçüncü setle öne geçti: 2-1. Son sette de 25-19'luk üstünlük sağlayan Aslan, maçtan 3-1'lik zaferle ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini aldı.