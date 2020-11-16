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Aslan Aydın’a geçit vermedi

Misli.com 16. haftasında , evinde Aydın 'yi 3-1 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 20:49 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Aslan Aydın’a geçit vermedi
Misli.com 16. haftasında , evinde Aydın 'yi 3-1 mağlup etti. İlk seti 19-25 kaybeden sarı-kırmızılılar, ikinci sette 25- 23'le durumu eşitledi: 1-1. Ardından oyuna ağırlığını koyan Galatasaray, 25-21'lik üçüncü setle öne geçti: 2-1. Son sette de 25-19'luk üstünlük sağlayan Aslan, maçtan 3-1'lik zaferle ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini aldı.
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