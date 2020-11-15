Vakıfbank durmuyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Karayolları'nı konuk eden VakıfBank, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. VakıfBank Spor Sarayı'daki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-7 önde girdiği ilk seti 25-16 aldı. İkinci sette teknik molaya 12-6 önde girmeyi başaran VakıfBank, mola dönüşü savunma ve hücumdaki ritmini sürdürmeyi başardı ve seti 25-11 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti.



SIRADA AYDIN BŞB VAR

Üçüncü sette Karayolları'nın geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-10, mücadeleyi de 3-0 kazanarak 14'te 14 yaparak liderliğini sürdürdü. Sarı- siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini de 31 maça çıkararak tarih yazdı. 17 sayıyla oynayan Gözde, möne çıkan isim olurken; Tuğba, Kübra ve Gabi de 10 sayıyla oynadı. Ligde iki maç (Sarıyer, İlbank) eksiği olan sarı-siyahlılar, 17'nci haftada 18 Kasım Çarşamba günü Aydın Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak.