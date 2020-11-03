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'in rakibi Uralochka-NTMK 'nden çekildi!

'nın Uralochka-NTMK Takımı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 'nden çekildiğini açıkladı. Rus ekibi, temsilcimiz ile birlikte B Grubu'nda yer alıyordu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 14:04
Fenerbahçe Opet'in rakibi Uralochka-NTMK CEV Şampiyonlar Ligi'nden çekildi!

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Covid-19 salgını yüzünden dünya genelinde artan sağlık endişeleri sebebiyle bu sezon 'ne katılmama kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün genel direktörü Valentina Ogienko, vaka sayısının her geçen gün arttığını vurgulayarak "Takımımızı bir şekilde korumamız gerek. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacağız. Yurt dışına gitmek istemiyoruz. ligi ve kupasında oynamayı sürdüreceğiz. Kimsenin sağlığını riske atamayız. Oyuncular ve teknik heyet kararı olumlu karşıladı." ifadelerini kullandı.

Uralochka-NTMK, karşılaşmaların 24 Kasım'da başlayacağı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 'den , 'dan A. Carraro Imoco ve 'dan VB Nantes ile B Grubu'nda yer alıyordu.


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