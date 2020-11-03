Fenerbahçe Opet'in rakibi Uralochka-NTMK CEV Şampiyonlar Ligi'nden çekildi!

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Covid-19 salgını yüzünden dünya genelinde artan sağlık endişeleri sebebiyle bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılmama kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün genel direktörü Valentina Ogienko, vaka sayısının her geçen gün arttığını vurgulayarak "Takımımızı bir şekilde korumamız gerek. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacağız. Yurt dışına gitmek istemiyoruz. Rusya ligi ve kupasında oynamayı sürdüreceğiz. Kimsenin sağlığını riske atamayız. Oyuncular ve teknik heyet kararı olumlu karşıladı." ifadelerini kullandı.

Uralochka-NTMK, karşılaşmaların 24 Kasım'da başlayacağı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'den Fenerbahçe Opet, İtalya'dan A. Carraro Imoco ve Fransa'dan VB Nantes ile B Grubu'nda yer alıyordu.