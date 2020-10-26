Aslan'a büyük şok!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray HDI Sigorta, 11. hafta mücadelesinde Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk setinden 25-17'lik skorla üstün ayrılan taraf Aslan oldu. İkinci sette dengeyi sağlayan konuk ekip, 25- 23'le durumu da eşitledi: 1-1. Tokat Plevne, üçüncü seti de aynı skorla kazanarak mücadelede ilk kez öne geçti: 2-1. Dördüncü sette ise Galatasaray iyi bir oyun ortaya koydu.

KVALEN'DEN 28 SAYILIK ŞOV

Setten 25-18'lik skorla üstün ayrılan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi tiebreak'e taşıdı. Çekişmeli geçen final setinde sadece ilk topta öne geçen Aslan, daha sonra rakibini yakalayamadı. Tie-break setinden 15-11 önde ayrılan Tokat Plevne, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Bu sonuçla Tokat, ligdeki 4. galibiyetini alırken; sarı-kırmızılı ekip 3. yenilgisini tattı. Jonas Waale Kvalen 28 sayıyla takımını zafere taşıyan isim olurken; Galatasaray'da Maurice Torres'in 25 sayısı yeterli olmadı.