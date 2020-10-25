AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Lider Fenerbahçe Opet, 16.00'da Afyon Belediye'ye konuk olacak. Günün programı şöyle: 13.00: Solhanspor- Arhavi Voleybol, 14.00: Galatasaray-Toket Plevne, 15.00: Haliliye Belediye-İstanbul BBsk, 16.00: Bursa BŞB-Altekma, 16.30: Halkbank-İnegöl Belediye, 18.00: Arkasspor-Spor Toto.
F.Bahçe’nin rakibi Afyon
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 00:44 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50