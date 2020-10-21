Filede derbi günü

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray, 19.00'da karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadele TRT Spor 2'den yayınlanacak. Günün programı şu şekilde: 14.00: Spor Toto-Halkbank, 15.00: Altekma-İnegöl, 16.00: Sorgun-Afyon, 17.00: İstanbul BBSK-Arkasspor, 17.30: Plevne-Haliliye.