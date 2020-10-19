Yenilmaz armada Vakıfbank

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank rüzgarı... Sarı-siyahlılar, ertelenen 7. hafta maçında Kuzeyboru'ya da şans tanımadı. Salondan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Vakıfbank, 8'de 8 yaptı. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 25-20 ve 25- 15'le kazanan sarı-siyahlılar, sonraki setti 25-23 kaybetti. Ev sahibi son sette 25-18'le rakibini devirmeyi bildi.