Haberler Voleybol Sultanlar Ligi’nde dev derbi Fenerbahçe’nin

’nde dev derbi ’nin

Misli.com 'nin 10. haftasında oynanan F.Bahçe Opet, G.Saray 'yı , , 25-21'lik setlerle yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 00:28 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Sultanlar Ligi’nde dev derbi Fenerbahçe’nin

Misli.com 'nin 10. haftasında oynanan F.Bahçe Opet, G.Saray 'yı , , 25-21'lik setlerle yendi. Diğer sonuçlar şöyle: PTT-Karayolları: 3-1, Beylikdüzü- Kuzeyboru: 0-3, Yeşilyurtİlbank: 3-1, Sarıyer Bld.-Çan Kale: 3-1, Nilüfer Bld.-Aydın BŞB: 3-1, Eczacıbaşı-THY: 3-0.

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