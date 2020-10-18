Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında oynanan derbi maçta F.Bahçe Opet, G.Saray HDI Sigorta'yı 26-24, 25-16, 25-21'lik setlerle 3-0 yendi. Diğer sonuçlar şöyle: PTT-Karayolları: 3-1, Beylikdüzü- Kuzeyboru: 0-3, Yeşilyurtİlbank: 3-1, Sarıyer Bld.-Çan Kale: 3-1, Nilüfer Bld.-Aydın BŞB: 3-1, Eczacıbaşı-THY: 3-0.
Sultanlar Ligi’nde dev derbi Fenerbahçe’nin
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında oynanan derbi maçta F.Bahçe Opet, G.Saray HDI Sigorta'yı 26-24, 25-16, 25-21'lik setlerle 3-0 yendi.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 00:28 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50