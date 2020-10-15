Haberler Voleybol Halkbank 3-0 UVC Holding Graz | MAÇ SONUCU

| MAÇ SONUCU

Voleybol Erkekler 2. tur karşılaşmasında temsilcimiz , sahasında konuk ettiği ' mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 20:22
Halkbank 3-0 UVC Holding Graz | MAÇ SONUCU

Erkekler 2. tur ikinci maçında ile temsilcisi karşı karşıya geldi.

TVF Başkent Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Halkbank yenerek bir üst tura yükseldi.

Halkbank, son 32 turunda 'in Hapoel Kfar Saba takımının rakibi oldu.

Halkbank'ın milli liberosu Volkan Döne maçtan sonra yaptığı açıklamada tur atladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Sahada Türkiye'yi temsil ettiklerini anlatan tecrübeli oyuncu şunları kaydeti:

"Tur, asla tatmin olacağımız bir netice değil bizim için. Halkbank için tatmin edici bir sonuç vardır, o da kupa. Kupa zengini olan müzemizi Challenge Kupası ile taçlandırmak için elimizden geleni yapacağımızdan herkes emin olsun."

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