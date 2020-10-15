Halkbank 3-0 UVC Holding Graz | MAÇ SONUCU

CEV Erkekler Challenge Kupası 2. tur ikinci maçında Halkbank ile Avusturya temsilcisi UVC Holding Graz karşı karşıya geldi.

TVF Başkent Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Halkbank 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Halkbank, son 32 turunda İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımının rakibi oldu.

Halkbank'ın milli liberosu Volkan Döne maçtan sonra yaptığı açıklamada tur atladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Sahada Türkiye'yi temsil ettiklerini anlatan tecrübeli oyuncu şunları kaydeti:

"Tur, asla tatmin olacağımız bir netice değil bizim için. Halkbank için tatmin edici bir sonuç vardır, o da kupa. Kupa zengini olan müzemizi Challenge Kupası ile taçlandırmak için elimizden geleni yapacağımızdan herkes emin olsun."