Kanarya ezdi!

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Çekişmeli geçen ilk seti 25-21 önde geçen sarı-lacivertliler, 78 dakika süren karşılaşmanın ikinci setini de aynı skorla (25-21) alarak üstünlüğünü korudu. Son sette fazla direnemeyen rakibi karşısında 25-17 galip gelen Fenerbahçe, ligdeki 7'nci maçında 6'ncı zaferini ilan etti.

SARIYER MAÇI 20 EKİM'DE

Kübalı pasör çaprazı Melissa Vargas 18'i hücum, 3'ü blok ve 1'i servis sayısı olmak üzere kaydettiği 22 sayıyla maçın skoreri olurken; Eda Erdem Dündar ve Bianka Busa da 10'ar sayı ile galibiyete önemli katkı verdi. Karşılaşmayı yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt da izledi. 8 haftada 7 galibiyeti olan lider Eczacıbaşı Vitra'nın ardından 1 maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, 2. haftada ertelenen Sarıyer Bld. maçını, 20 Ekim'de oynayacak.