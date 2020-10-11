Haberler Voleybol Fenerbahçe’nin konuğu Arkas

’nin konuğu Arkas

'nin 8. haftasında maçlar bugün oynanacak. Günün dikkat çeken mücadalesinde 19.00'da ile Arkasspor karşılaşacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadele, Spor 2'den naklen yayınlanacak. İşte voleybol dünyasından haberler...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:27 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe’nin konuğu Arkas

'nin 8. haftasında maçlar bugün oynanacak. Günün dikkat çeken mücadalesinde 19.00'da ile Arkasspor karşılaşacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadele, Spor 2'den naklen yayınlanacak. Diğer maçlar şöyle: 13.00: Arhavi-Galatasaray, 14.00: BB-İnegöl Belediye, 15.00: Altekma-Spor Toto, 16.00: BB-Afyon Belediye.

PTT, ZAFERİ HATIRLADI: 3-0
'nde Sarıyer Belediye deplasmanına çıkan , 25-19, 25-21 ve 25-22'lik sonuçla zafere uzandı. 3 maç sonra kazanan başkent ekibi, toplamda 3. galibiyetini aldı. Günün diğer maçında ise İlbank'ı konuk eden Kuzeyboru, salondan 3-1'lik zaferle ayrıldı.

THY'DEN GEÇİT YOK
Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında 'a konuk olan , 3-0 kazandı. 25-13, 25-11 ve 25-16'lık setlerle rahat bir zafer elde eden THY, 6. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 8. karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.

DİŞİ ASLAN'A ŞOK
Sultanlar Ligi'de Yeşilyurt'la karşılaşan G.Saray HDI Sigorta, rakibinden sadece bir set alabildi: 1-3. Sarı-kırmızılılar Yeşilyurt karşısında 5. yenilgisini aldı.

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