Fenerbahçe’nin konuğu Arkas

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında maçlar bugün oynanacak. Günün dikkat çeken mücadalesinde 19.00'da Fenerbahçe ile Arkasspor karşılaşacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadele, TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak. Diğer maçlar şöyle: 13.00: Arhavi-Galatasaray, 14.00: İstanbul BB-İnegöl Belediye, 15.00: Altekma-Spor Toto, 16.00: Bursa BB-Afyon Belediye.

PTT, ZAFERİ HATIRLADI: 3-0

Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediye deplasmanına çıkan PTT, 25-19, 25-21 ve 25-22'lik sonuçla zafere uzandı. 3 maç sonra kazanan başkent ekibi, toplamda 3. galibiyetini aldı. Günün diğer maçında ise İlbank'ı konuk eden Kuzeyboru, salondan 3-1'lik zaferle ayrıldı.

THY'DEN GEÇİT YOK

Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olan THY, 3-0 kazandı. 25-13, 25-11 ve 25-16'lık setlerle rahat bir zafer elde eden THY, 6. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 8. karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.

DİŞİ ASLAN'A ŞOK

Sultanlar Ligi'de Yeşilyurt'la karşılaşan G.Saray HDI Sigorta, rakibinden sadece bir set alabildi: 1-3. Sarı-kırmızılılar Yeşilyurt karşısında 5. yenilgisini aldı.