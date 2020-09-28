Süper Halkbank

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5'inci haftasında Halkbank, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sezona 4'te 4 yaparak iyi bir giriş yapan mavibeyazlılar, Arhavi mücadelesinde de oyunu domine eden taraf oldu. Başkent Salonu'ndaki maçın ilk setinde hücumda ve savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Halkbank, setten 25-15'lik üstünlükle ayrıldı. İkinci sette ise daha rahat bir Halkbank vardı. Oyunun her alanında istediğini sergileyen başkent ekibi olurken; konuk ekip Arhavi rakibi karşısında varlık gösteremedi.

GÖKHAN ŞOV YAPTI

İkinci setten de 25-13'lük üstünlükle ayrılan Halkbank, durumu 2-0'a getirdi. 22 sayıyla katkı sağlayan Gökhan Gökgöz'ün etkili oyunuyla son seti de 25-20 kazandı ve maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu zaferle 5'te 5 yapan Halkbank, zirvedeki yerini korudu. Arhavi ise 5. maçından da yenilgiyle ayrıldı. Lider Halkbank, gelecek hafta Sorgun'a konuk olacak.