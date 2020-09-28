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Arhavi’yi konuk eden , , ve ’lik setlerle rahat kazandı. 5’te 5 yaparak zirvenin tek hakimi oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:19 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Süper Halkbank

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5'inci haftasında , sahasında Arhavi Voleybol'u 'lık skorla mağlup etti. Sezona 4'te 4 yaparak iyi bir giriş yapan mavibeyazlılar, Arhavi mücadelesinde de oyunu domine eden taraf oldu. Başkent Salonu'ndaki maçın ilk setinde hücumda ve savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Halkbank, setten 'lik üstünlükle ayrıldı. İkinci sette ise daha rahat bir Halkbank vardı. Oyunun her alanında istediğini sergileyen başkent ekibi olurken; konuk ekip Arhavi rakibi karşısında varlık gösteremedi.

GÖKHAN ŞOV YAPTI
İkinci setten de 'lük üstünlükle ayrılan Halkbank, durumu 2-0'a getirdi. 22 sayıyla katkı sağlayan Gökhan Gökgöz'ün etkili oyunuyla son seti de kazandı ve maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu zaferle 5'te 5 yapan Halkbank, zirvedeki yerini korudu. Arhavi ise 5. maçından da yenilgiyle ayrıldı. Lider Halkbank, gelecek hafta Sorgun'a konuk olacak.

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