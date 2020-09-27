THY’den geçit yok

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru engelini 3-1'le geçti. Burhan Felek Salonu'ndaki mücadeleye iyi başlayan THY, ilk seti 25-18'le kazandı: 1-0. İkinci seti de 25-17 kazanarak durumu 2-0'a getiren THY, üçüncü seti 25-23 kaybedince durum 2-1'e geldi. Son sette 25-16'lık üstünlük kuran THY, mücadeleden 3-1'lik zaferle ayrıldı ve bu sonuçla 3. galibiyetini elde etti.