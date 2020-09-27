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’den geçit yok

Türk Havayolları, ’yu yenerek 3. galibiyetini aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:01 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
THY’den geçit yok

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, engelini 'le geçti. Burhan Felek Salonu'ndaki mücadeleye iyi başlayan , ilk seti 25-18'le kazandı: 1-0. İkinci seti de 25-17 kazanarak durumu 2-0'a getiren THY, üçüncü seti 25-23 kaybedince durum 2-1'e geldi. Son sette 25-16'lık üstünlük kuran THY, mücadeleden 3-1'lik zaferle ayrıldı ve bu sonuçla 3. galibiyetini elde etti.

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