Aslan kükredi

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile İlbank karşı karşıya geldi. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan iki ekibin mücadelesinde kazanan 3-1'lik sonuçla sarı-kırmızılılar oldu. Burhan Felek Salonu'ndaki mücadeleye iyi başlayan Galatasaray oldu. Aslan hücumda ve savunmada etkili oyun sergilediği ilk seti 25-21 aldı ve durumu 1-0'a getirdi. İkinci sette de istediklerini oyuna yansıtan ekip Galatasaray oldu.

RYKHLIUK DAMGASI

Sarı-kırmızılılar, 25-18'le 2-0'ı buldu. Üçüncü sette ise İlbank, rakibine karşılık verdi. File önündeki etkili oyununu skora yansıtan İlbank, 25- 21'lik üstünlük sağladı ve durumu 2-1'e getirdi. Olesia Rykhliuk'un 27 sayılık etkileyici performansıyla son seti de 25-19 alan Aslan, sezonun ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Kuzeyboru'ya konuk olacak. İlbank ise rakibi Vakıfbank'taki virüs vakaları nedeniyle haftayı boş geçecek.