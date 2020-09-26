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Altı 'nda corona şoku!

Altı , 2 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 'ndan çekildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:18 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 00:59
20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nda corona şoku!

Altı , 2 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı 'ndan çekildi.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Çekya'nın Brno kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bu ülkede bulunan milli takıma, 24 Eylül Perşembe günü Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Çekya'ya gitmeden önce iki kez yapılan testlerin sonucu negatif olmasına rağmen, bu ülkedeki kontroller neticesinde 2 milli sporcunun Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın, pozitif vakalardan dolayı Çekya hükümeti ve Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) almış olduğu karar gereği şampiyonadan çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı.

kafilesinin gerekli tedavi ve izolasyon süreci için Türkiye'ye döndüğü duyuruldu.

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