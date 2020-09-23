Fenerbahçe’ye Nilüfer şoku

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Nilüfer Belediyespor'u konuk eden F.Bahçe Opet, şok bir yenilgi aldı: 2-3. 133 dakika süren mücadelenin setleri ise; 18-25, 22- 25, 25-23, 25-22 ve 13-15 bitti. Dün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: İlbank-THY: 0-3, Beşiktaş- PTT: 1-3, Kuzeyboru- Aydın BB: 3-1, Sarıyer Belediye- Eczacabaşı Vitra: 0-3.

VAKIFBANK'A VİRÜS ENGELİ

Misli.com Sultanlar Ligi'nde dün oynanması gereken Vakıfbank- Galatasaray karşılaşması Vakıfbank'ta çıkan corona virüsü vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Sultanlar Ligi'nde 4. hafta bugün oynanan iki karşılaşma ile tamamlanacak. Günün programı: 14.00: Beylikdüzü- Karayolları, 19.30: Yeşilyurt-Çan Gençlik.