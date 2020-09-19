22-25 ve 14-16'lık setlerle zafere uzandı. Günün programı: 12.00: Karayolları-Kuzeyboru, 14.00: PTT-Yeşilyurt, Çan- Beylikdüzü, 15.00: Aydın-İlbank, 19.00: THY-Vakıfbank.
Fenerbahçe'den süper dönüş
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında F.Bahçe, ilk iki seti kaybettiği mücadelede Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 22:50 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
22-25 ve 14-16'lık setlerle zafere uzandı. Günün programı: 12.00: Karayolları-Kuzeyboru, 14.00: PTT-Yeşilyurt, Çan- Beylikdüzü, 15.00: Aydın-İlbank, 19.00: THY-Vakıfbank.