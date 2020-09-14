Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası finalinin ikinci maçında Sırbistan'ın Zeleznicar takımını 3-1 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Finalin ilk maçında da rakibini aynı skorla mağlup eden Türk Hava Yolları, "Balkan Şampiyonu" unvanıyla CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Kadınlarda THY kazandı
Finalde Sırbistan’ın Zeleznicar takımını 3-1 yenen Türk Hava Yolları Balkan Şampiyonu oldu.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50