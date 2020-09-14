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Kadınlarda kazandı

Finalde ’ın Zeleznicar takımını 3-1 yenen oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50