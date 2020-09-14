Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası finalinin ikinci maçında Sırbistan'ın Zeleznicar takımını 3-1 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Finalin ilk maçında da rakibini aynı skorla mağlup eden Türk Hava Yolları, "Balkan Şampiyonu" unvanıyla CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.