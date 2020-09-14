Bursa’dan iyi start

AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında İstanbul BBSK ile Bursa BŞB karşı karşıya geldi. Haldun Alagaş Salonu'ndaki mücadeleden 25-16, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0'lık galibiyetle ayrılan konuk ekip, sezona iyi başladı. 21 sayıyla en skorer isim olan Arpad Baroti, takımına galibiyeti getiren isim oldu. Solhanspor ise, Spor Toto'yu deplasmanda 3-2 (25-19, 22-25, 25-23, 21-25, 14-16) mağlup etti.

TOKAT'TAN SET YOK

Efeler Ligi'nin ilk haftasında Arhavi Belediye'ye konuk eden Tokat Plevne, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya iyi başlayan Plevne, ilk seti 25-20 alarak öne geçti. Ardından 25-22 ve 25-21'lik setlerle 3-0'ı bulan Plevne, lige iyi bir başlangıç yaptı. Geraldo, 14 sayıyla yıldızlaştı. Günün diğer maçında ise Ziraat Bankası, İnegöl Belediye deplasmanından 25-15, 31-29 ve 25-21'lik setlerle 3-0'lık galibiyetle döndü.