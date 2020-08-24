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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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’de şölen başlıyor

İzmir’de şölen başlıyor

'nin düzenlediği 6'ncı TSYD , bugün başlayacak

'nin düzenlediği 6'ncı TSYD , bugün başlayacak. İlk maç Arkasspor ile Afyon Belediyesi Yüntaş arasında oynanacak. Atatürk Voleybol Salonu'nun ev sahipliğindeki karşılaşma 14.00'te başlayacak. Saat 17.00'de ise Altekma ile İnegöl karşılaşacak.
  1. 24.8.2020
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