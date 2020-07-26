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26 Temmuz 2020, Pazar
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Sorgun’a Sırp smaçör

Sorgun’a Sırp smaçör

hazırlıklarını sürdüren Sorgun Belediyespor, smaçörü anlaştı.

hazırlıklarını sürdüren Sorgun Belediyespor, smaçörü anlaştı. Geçen sezon Çin'de Jiangsu forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, daha önce Afyon Belediye Yüntaş forması da giydi. Cirovic, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
  1. 26.7.2020
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