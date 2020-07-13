Merinos'tan tam 5 imza - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Merinos'tan tam 5 imza

Merinos'tan tam 5 imza

Merinos'tan tam 5 imza

Kadınlar 1. Lig temsilcisi Merinos Voleybol’da imza şov vardı. ’den Nergis’i eden Merinos, tam 4 oyuncunun da sözleşmesini uzattı.

Yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Merinos Kadın Voleybol Takımı, transferde somut adımlar atmaya başladı. Büyükşehir Belediyespor'dan Nergis Özlen Özcan ile anlaşan Merinos, iç transferde de Gizem Aş, İlarya Zararsız, Begüm Hepkaptan ve Betül Çoban ile sözleşme yeniledi. Kulüp başkanı Ali Bağcı, hedefleri doğrultusunda çalışmalarının devam edeceğini belirtip, "Takımı en iyi noktaya çıkarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bünyemizdeki sporcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Yeni sezonda üst sıralardaki yerini alan bir Merinos olacak" dedi. Takımın hazırlıklarını en iyi şekilde sürdüreceklerini belirten Bağcı, "Ligin eylül ayında başlama ihtimali yüksek. Ligin başlangıç tarihine göre gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.
  1. 13.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merinos'tan tam 5 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA