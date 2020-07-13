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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Develi Belediye ’ı kaptı

Develi Belediye Ali Erçolak’ı kaptı

2. Lig ekiplerinden , kadrosuna yeni bir takviye yaptı. Develi, orta oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Voleybol Erkekler 2. Lig ekiplerinden , kadrosuna yeni bir takviye yaptı. Develi, orta oyuncu ile sözleşme imzaladı. 1.90 boyundaki 28 yaşındaki voleybolcu, kariyerinde Tarsus Akdeniz Gençlik, Beyzaspor, Adana Voleybol, 7 Aralık Üniversitesi, 1920 , Cizre Belediyesi, Ürgüp ve Belediyespor formaları giydi. Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyleyen Ali, "Yeni başarılar yaşayacağıma inanıyorum" dedi.
  1. 13.7.2020
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