15 Temmuz unutulmaz
Mehmet Akif Üstündağ, tarihi gün ile ilgili, “15 Temmuz günü; mermi, tank, bombalara karşı tek vücut göğsünü siper eden milletimizin gösterdiği direnişle hainlere karşı kazandığı unutulmaz bir zaferdir” dedi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını belirten Üstündağ, "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan, anti demokratik bir düzen getirmek isteyen terör örgütü ve iş birlikçilerine karşı atılan tarihi tokat. 15 Temmuz; mermi, tank, bombalara karşı tek vücut göğsünü siper eden milletimizin gösterdiği direnişle hainlere karşı kazandığı unutulmayacak bir zaferdir" dedi.
BAYRAĞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ
Mehmet Akif Üstündağ, sözlerine şöyle devam etti: "Voleybol Federasyonu ve voleybol ailesi, demokrasi anlayışıyla darbelere karşı durmaya, bayrağına sahip çıkmaya devam edecektir. Türk milletine kara günü yaşatan hainlerin asla unutmayacağız. Voleybol ailesi, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde şehit düşen kahramanlarını ilelebet gönüllerinde yaşatacaktır. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün dördüncü yılında kanlarıyla demokrasi destanını yazan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."
LİGLER EYLÜLDE BAŞLIYOR
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, normalleşme süreciyl ilgili de konuştu. Üstündağ, "Yaklaşan yeni sezon öncesi statü ve takvim çalışmaları devam ediyor. Yeni sezona büyük ihtimalle Kupa Voley karşılaşmalarıyla başlayac ğız.Liglerimizi ise eylülde başlatmayı pla lıyoruz. Salgın nedeniyle bu sezon küme düşmeyi kaldırdık. Nezih bir camiayız. Bu nedenle herkesi memnun edecek bir karar alacağımızı söylemiştik. Efeler Ligi ve Sul tanlar Ligi yeni sezonda 16 takımla oyn nacak. Bu doğrultuda da statü belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl bir yol izleyeceğimizi önümüzdeki hafta içerisi de belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 13.7.2020
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